Scabec e Procida Capitale, Nappi (Lega): cultura in Campania? È “buco nero”

“La cultura in Campania è diventata un ‘buco nero’ che attrae a sé fondi destinati al solito cerchio magico degli ‘amici’ di De Luca. Ho presentato diverse interrogazioni su Scabec e Procida Capitale, che rappresentano la punta dell’iceberg della gestione quantomeno opaca di un comparto fondamentale per la nostra regione, e continuerò a tenere alta l’attenzione per fare luce su dinamiche, reale volume dei fondi investiti e affidamenti, che a quanto risulta sono per niente trasparenti. De Luca la smetta con le battute e cominci a spiegare che fine hanno fatto i soldi dei campani”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Trasparenza del Consiglio regionale.













