Marano, il dramma acqua e le balle dei commissari. Anche oggi ancora tante case a secco

276 Visite

Le balle dei commissari. Potrebbe intitolarsi così il romanzo odierno dell’acqua maranese. Dopo gli annunci di ieri, palesati attraverso note ufficiali, giungono ancora notizie, decine e decine di segnalazioni di cittadini e famiglie che lamentano disagi di ogni genere. L’acqua non è ancora tornata in tante zone del centro storico e delle periferie. Sulla pagina Facebook di Terranostranews c’è un elenco sterminato di persone che reclamano e non possono far altro che rivolgersi a noi per ottenere qualche straccio di notizie. I commissari, i vertici dell’ufficio tecnico e chi sostiene questa triade, hanno fallito su tutta la linea.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS