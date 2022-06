Marano, altra vergogna: cimitero sempre più sporco. Giaccio: “E le spazzatrici? Chi è deputato al controllo?

56 Visite

Erbacce, sporcizia, spazzatrice che non si vede da tempo immemore, una situazione indecente all’interno del cimitero comunale. Lo denuncia l’ex consigliera Teresa Giaccio, che si chiede: “Il capitolato d’appalto della raccolta rifiuti prevede l’utilizzo di spazzatrici nel cimitero – tuona Giaccio – ma che fine hanno fatto?”. E noi di Terranostranews aggiungiamo: i controlli dove sono? Chi controlla la ditta se di controllori comunali non vi è più l’ombra e il dipendente che dovrebbe sovrintendere a queste cose è per la maggior parte del tempo chiuso nel suo ufficio? Altra cosa che non torna, segnalata da molti cittadini ed ex amministratori: ma le penali alla ditta non si applicano più?













