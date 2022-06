SOCCAVO: 5 evasioni in 8 mesi. 32enne arrestato ancora una volta dai carabinieri

111 Visite

Siamo a 5, 5 arresti da ottobre ad oggi. Il reato è sempre lo stesso, evasione.

In manette Luigi Diana, 32 anni la prossima antivigilia di Natale. L’uomo è ai domiciliari da tempo e i carabinieri della stazione di Rione Traiano spuntano la casellina numero 5.

L’ultimo arresto ieri in tarda serata. Forse complice il caldo, Diana è fuori dalla sua abitazione di Via Filippo Bottazzi, luogo in cui dovrebbe rispettare la misura degli arresti domiciliari. Andare oltre lo zerbino esterno sarebbe già una violazione ma per l’ennesima volta, la quinta, il 32enne è stato arrestato per aver lasciato casa senza autorizzazione. E’ ora in attesa di giudizio, ri-sottoposto ai domiciliari.

Quinta evasione in 8 mesi, i precedenti il 24 maggio, il 9 gennaio, 2 dicembre e il 5 ottobre 2021.













