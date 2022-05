70 Visite

Poste in in tilt, ma non si è trattato dell’attacco informatico annunciato dagli hacker filorussi di Killnet. “Il disguido tecnico, che si è verificato stamani negli uffici postali,” è dovuto ad un aggiornamento del sistema” e non ad un attacco informatico. E’ quanto fanno sapere fonti di Poste Italiane, precisando che “il disguido è in via di risoluzione”.













