Gentile direttore, segnaliamo l’ennesima voragine apertasi sul territorio, per la precisione al corso Mediterraneo, in pieno centro. Sono stati allertati i vigili e l’ufficio tecnico, attendiamo che si metta in sicurezza la strada.

Armando (Marano)

Abbiamo allertato anche noi il comandante Maiello, che ci ha rassicurati sull’invio della pattuglia dei vigili.

Redazione













