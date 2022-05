Sparatoria a Qualiano, fuori pericolo uno dei due feriti gravi

327 Visite

E’ fuori pericolo Castrese D’Alterio, uno dei giovani feriti l’altra notte durante la sparatoria a Qualiano. L’altro ferito grave, Nicola Di Palma, è in coma farmacologico. Gli altri due ragazzi sono fuori pericolo. Bevilacqua invece, il pistolero in libertà vigilata dopo aver commesso un omicidio, è in carcere, a Poggioreale. Il sindaco De Leonardis spiega: “Città sotto choc, Bevilacqua nelle scorse settimane era venuto in municipio, si era recato all’ufficio servizi sociali per richiedere un sussidio”.













