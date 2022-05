Arzano. Classi in un ex opificio, arriva la richiesta di rinvio a giudizio per politici ed ex dirigenti comunali

204 Visite

Classi in un ex opificio, dopo le indagini dei carabinieri arriva la richiesta di rinvio a giudizio per ex assessore, dirigente e capo staff del primo cittadino sciolto per mafia nel 2015. Dopo anni di attesa, nei giorni scorsi il Tribunale di Napoli Nord ha notificato la richiesta di rinvio a giudizio con la costituzione di parte civile del comune di Arzano. Una nuova bufera giudiziaria, dunque, si abbatte sul Comune e vede coinvolti a vario titolo ex amministratori e dirigenti comunali. Una mega struttura che per anni avrebbe ospitato classi scolastiche pur non avendo il cambio di destinazione d’uso. Indagini che confluirono anche negli atti a supporto dello scioglimento per camorra nel 2015. Secondo le verifiche degli inquirenti, veniva disposto dall’ufficio tecnico a seguito di apposita richiesta di variarne d’uso presentata da parte del tecnico R.S. – ritenuto nello scioglimento contiguo ad esponenti del clan Moccia e all’epoca dei fatti con incarichi apicali e coinvolto anche nella costruzione del mega capannone di via Sette Re – , il rilascio del tanto atteso certificato. Complici, secondo quanto messo nero su bianco nelle 500 pagine dal Prefetto, i mancati controlli anti abusivismo e commerciali. Ovviamente, inutile dirlo, il certificato risultò illegittimo e quindi nullo poiché rilasciato in fascia di rispetto. Insieme al tecnico- politico, la richiesta di rinvio a giudizio con udienza di merito che si terrà il prossimo 23 giugno, figurano anche l’ex titolare del fabbricato E.B. e l’ex dirigente F.B.. L’inchiesta partì dopo il blitz dei carabinieri della locale tenenza in corso D’Amato con il sequestrato preventivo di uno stabile adibito a scuola.

Luigi Vanacore













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS