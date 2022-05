32 Visite

Questa notte un 27enne di Marigliano si è presentato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Nola con una ferita da arma da taglio all’addome.

Il ragazzo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è tuttora ricoverato. Non è in pericolo di vita. Nessun elemento a disposizione per chiarire la dinamica. I carabinieri della stazione di Marigliano, intervenuti in ospedale, indagano per ricostruire l’evento.













