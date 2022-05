M5S: “Collana, ora al lavoro per restituire lo stadio al suo antico splendore”

136 Visite

Il consigliere regionale Cirillo e la consigliere della V Municipalità Di Savino: “Istituire tavolo di concertazione tra Regione, Comune, Municipalità e le associazioni sportive”

“Lo stadio Collana può finalmente tornare nella disponibilità di Napoli e dei napoletani. Dopo una battaglia legale durata fin troppo e alla luce di una serie di iniziative istituzionali che hanno visto in prima fila anche il nostro Gruppo regionale, è stata messa la parola fine a un contenzioso di cui a farne le spese sono stati gli amanti dello sport a ogni livello. Ora dobbiamo lavorare perché lo stadio più antico del capoluogo, che per ritardi e negligenze non ha potuto essere protagonista neppure dell’evento delle Universiadi, deve essere restituito al suo antico splendore”. È quanto dichiarano il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo e la consigliera della Muncipalità Vomero-Arenella Nunzia Di Savino, alla luce della sentenza del Tar Campania che ha ordinato alla società Giano il rilascio della dell’impianto del quartiere Vomero. “Ora – concludono – è necessario istituire un tavolo di concertazione tra l’Agenzia regionale per lo sport, il Comune di Napoli, la V Municipalità e le associazioni sportive che per anni si sono impegnate per mantenere in vita una struttura che rappresenta l’emblema della cultura sportiva a Napoli”.













