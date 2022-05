Guerra in Ucraina e giovani generazioni: se ne discute nella sede del Pd di Marano

Dopo tutti gli interessati spunti emersi dall’ultimo dibattito presso la nostra sede di via Merolla, il Partito Democratico ritorna ad incontrare i cittadini con un’iniziativa incentrata sul tema della guerra in Ucraina e sulle relative sfide economiche e sociali che saremo chiamati ad affrontare nel prossimo futuro. Questa volta, però, abbiamo scelto di affrontare la questione da un altro punto di vista, troppo spesso sottovalutato o del tutto ignorato: quello dei giovani. Discuteremo con loro su quelle che sono le ansie e le aspettative di una generazione che si affaccia ad affrontare un mondo che sembra in preda al caos. Parteciperanno, dunque, a questa interessante conversazione, l’onorevole Andrea Cozzolino (Parlamentare Europeo), l’onorevole Bruna Fiola (Consigliera Regionale), i rappresentanti d’istituto dell’ISS Carlo Levi di Marano di Napoli, Andrea Picariello e Giorgia Gatti ed il Segretario cittadino del Partito Democratico, Roberto Sorrentino. Vi aspettiamo venerdì 27 Maggio alle ore 17:30 presso la nostra sede di via Merolla, 19.

Partito Democratico Marano