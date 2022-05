L’Aktis Acquachiara anticipa a domani la trasferta di Ancona: contro la Vela in palio punti pesanti per la lotta salvezza

30 Visite

Otto tempi da giocare a tutta per continuare e completare la striscia positiva che potrebbe portare al raggiungimento di quella salvezza diretta che, per la quasi totalità degli appassionati ed osservatori, rappresentava una mera utopia ad inizio annata. Anticipa il suo impegno in campionato, il penultimo della regular season, l’Aktis Acquachiara, undicesima a quota 18, che nell’incontro valevole per la nona giornata del girone Sud del campionato di serie A2 affronta al Passetto, fischio d’inizio previsto domani alle ore 14:30, la Barbato Design Vela Ancona, nona a quota 21 insieme al CN Latina e superata 9-8 alla Scandone nella sfida dello scorso 23 aprile. I partenopei, reduci da una serie di quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque uscite, sono ben consapevoli della difficoltà dell’impegno in una vasca nella quale le prime della classe han dovuto soffrire per portare a casa un risultato positivo; i biancoazzurri incrociano sulla propria strada una rivale che, dopo un periodo caratterizzato da una serie di defezioni importanti, recupera tutti i suoi effettivi e deve interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive per scongiurare il rischio dei playout . I marchigiani sono formazione di assoluto rispetto che annovera nel suo roster un nucleo di giocatori che gioca insieme da diversi anni ma i partenopei, in costante crescita e spinti dall’entusiasmo derivante dalle ultime affermazioni, sono pronti, con il coltello tra i denti, a giocare una battaglia lunga trentadue minuti.

Walter Fasano presenta così l’impegno che attende i suoi :” Ci apprestiamo a giocare una partita affascinante e bella per quello che è il contesto che si è creato in questa corsa salvezza. C’è da precisare che l’Ancona viene da un periodo molto difficile come risultati ma in termini di organico non c’entra niente con la lotta per non retrocedere. I dorici si ritrovano invischiati in questa situazione a causa di una serie di problematiche con cui han dovuto convivere e senza le quali avrebbero lottato per ben altri traguardi. Noi siamo consapevoli di questo e stiamo preparando al meglio la partita. Come sempre ci faremo trovare pronti domani quando inizierà la gara”.













