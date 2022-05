Napoli, belvedere di via Aniello Falcone e giardini Nino Taranto ancora nel degrado

70 Visite

“Ci hanno segnalato che il belvedere di via Aniello Falcone e i giardini Nino Taranto sottostanti sono nuovamente nel degrado. Pacchetti e cicche di sigarette, bottiglie e bicchieri e piattini di plastica, involucri di snack, birre e i soliti resti di una movida incivile e irrispettosa del bene comune. Solo qualche giorno fa l’area era stata ripulita dalla sporcizia da Paolo Maisto, ex parcheggiatore abusivo che vive ora grazie al reddito di cittadinanza e che dedica il suo tempo a prendersi autonomamente cura del territorio. Un lavoro totalmente vanificato dall’inciviltà. Questo è un problema che sistematicamente si ripete ogni weekend, nonostante le tante iniziative di sensibilizzazione e di pulizia che abbiamo realizzato negli anni. È il momento di dire basta, chiediamo all’amministrazione comunale di trovare una soluzione definitiva a questa situazione vergognosa che penalizza uno dei belvedere più mozzafiato della nostra città. Occorre incrementare i controlli, anche in sinergia con le attività commerciali della zona, punendo duramente chi rende quella zona un immondezzaio. Intanto, per l’ennesima volta, abbiamo scritto all’Asia per chiedere la pulizia dell’area”. Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Rino Nasti, consigliere della V Municipalità per Il Sole che ride.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS