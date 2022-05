Napoli, controlli e sanzioni del Nucleo di Polizia Turistica contro le irregolarità del trasporto pubblico non di linea

99 Visite

Il Nucleo Polizia Turistica della Municipale di Napoli ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto dell’abusivismo ed al rispetto delle regole del trasporto pubblico non di linea nei principali snodi turistici.

Nei pressi della Stazione Centrale è stato sanzionato un tassista per irregolarità nel prelievo di un passeggero e per altri 2 conducenti è stata accertata l’omessa revisione della vettura di servizio. Verbalizzato anche un veicolo di noleggio con conducente di San Nicola La Strada che circolava senza avere il prescritto foglio di servizio.

Diverse le violazioni accertate anche in zona Aeroporto. Sanzionato un tassista per omessa ricevuta ed un suo collega che svolgeva il servizio con un veicolo non idoneo al servizio pubblico per mancanza di revisione e multato un taxi del Comune di Positano. Licenza ritirata, inoltre, a 2 tassisti per servizio al di fuori del suo turno e per aver chiesto compensi aggiuntivi rispetto a quelli segnalati dal tassametro.

Multati anche 2 autisti che avevano appena lasciato i passeggeri all’aerostazione, il primo sorpreso a trasportare turisti belgi provenienti da piazza Dante dietro compenso di 25 euro e l’altro, gestore di una casa vacanza di Sorrento, che aveva da lì accompagnato degli ospiti francesi per la somma di 120 euro. Poiché utilizzavano per il trasporto pubblico dei veicoli privati immatricolati ad uso proprio è stato applicato anche il fermo della vettura per 2 mesi.

Si è proceduto, infine, a sanzionare tassisti per omessa revisione anche in prossimità dell’area cimiteriale di via Nuova del Campo ed in piazzale Tecchio a Fuorigrotta, mentre in via Nisco veniva controllato e verbalizzato un taxi che lavorava fuori turno utilizzando il cartellino di un suo collega.













