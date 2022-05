BRUCELLOSI. ZINZI: “FALLIMENTO PIANO ACCERTATO ANCHE DALLA MAGGIORANZA, ORA SI CAMBI ROTTA”.

“Dopo gli allevatori e il racconto delle telecamere di Report adesso anche parte della stessa maggioranza ha ammesso che il precedente Piano regionale di eradicazione della brucellosi di De Luca è stato un fallimento. Questo non azzera l’emergenza, ma si tratta di un dato politico importante di cui prendiamo atto. Eppure si è deciso di andare avanti bocciando oggi in Aula la nostra mozione che rappresentava una mano tesa alla Giunta per addivenire a una soluzione condivisa e definitiva. Continuare a sminuire la protesta degli allevatori riducendo il loro dramma quasi a un pretestuoso malcontento di pochi rappresentanti del comparto rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti di chi è stato costretto a chiudere l’attività e di chi è in sofferenza. Trecento aziende chiuse non sono uno scherzo”. Così il capogruppo Lega in Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, primo firmatario di una mozione discussa oggi in Aula sul piano di eradicazione della brucellosi.