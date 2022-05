Marano, l’appello: “Assistenza per mio figlio affetto da distrofia muscolare”. L’Asl rassicura: “Il piano resta invariato”

634 Visite

Protestano i familiari di Giuseppe D’Agnese, l’uomo di 46 anni affetto da anni da distrofia muscolare di Becker e una cardiopatologia di tipo B. “Mio figlio non riesce a muoversi, necessita di supporto e sostegno continuo, eppure per il direttore sanitario dell’Asl localed Giuseppe starebbe guarendo e pertanto non ha bisogno di terapia. La fisioterapia fu già ridotta da cinque a tre giorni e anche in passato abbiamo dovuto protestare, far sentire la nostra voce – aggiungono i familiari di Giuseppe – E’ una situazione assurda che si ripete ogni sei mesi. Stavolta – precisa la mamma del 46 enne – sono disposta a tutto pur di aiutare mio figlio: anche ad incatenarmi all’Asl”.

Chiediamo al direttore sanitario di intervenire e dire la sua sulla vicenda. Il direttore Tommaso Girasole, interpellato dalla nostra testata, rassicura i familiari di Giuseppe: “Il piano terapeutico non cambia – spiega – Giuseppe avrà tre ore di fisioterapia domiciliare e nove di Oss”. Girasole si è dichiarato pronto a incontrare i familiari del 46 enne.













