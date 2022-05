Marano, prosegue l’operazione di abbattimento tabelle pubblicitarie di ditte interdette per mafia

456 Visite

Proseguono a Marano le operazioni per la rimozione delle tabelle pubblicitarie delle ditte interdette per mafia. Operai a supporto della polizia municipale sono entrati in azione oggi in via San Rocco e nelle traverse limitrofe. Nei giorni scorsi analoghe operazioni erano state condotte in altre zone del territorio. Resta ancora da fare molto su questo fronte. Intanto inquietanti casi, sul fronte urbanistico ed edilizio, relativi ad alcuni atti emessi dal Comune, fanno pensare che la soglia di attenzione (all’interno del municipio) non è altissima. Anzi. Qualcuno avrà il coraggio di fare luce e indagare? Mah.













