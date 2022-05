Calvizzano, Pisani e Trinchillo nominati assessori

69 Visite

Nella mattinata odierna ho provveduto a nominare 2 nuovi assessori: Oscar Pisani e Vincenzo Trinchillo, ho firmati i decreti di nomina ed entrano a far parte della Giunta comunale. Pisani si occuperà di Politiche Sociali, Agricoltura e Fondi Europei, invece, Trinchillo si occuperà di pubblica illuminazione, acqua e acquedotto, servizi cimiteriali, bilancio e tributi comunali.

Desidero formulare ai nuovi assessori i migliori auguri di buon lavoro, sono certo che sapranno svolgere al meglio l’incarico ricevuto dando un impulso forte all’attività amministrativa dell’Ente, così come già hanno fatto nel corso dei mesi precedenti da consiglieri comunali. Un grazie infinito a nome di tutti noi va ad Emma Trinchillo e Roberto Vellecco: ancora una volta hanno dimostrato una grande maturità politica ed un enorme senso di responsabilità, per la crescita di Calvizzano. Li ringrazio altrettanto per l’impegno profuso in questi mesi in cui hanno ricoperto l’incarico da assessori. Tutti insieme siamo una grande squadra, perché “Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso, lavorare insieme un successo” (H. Ford).

(Comunicato Stampa)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS