La Virtus Bava Pozzuoli vince il match contro la Fidelia Torrenova al termine di una vera e propria battaglia. Gara equilibrata con i flegrei che hanno costruito il successo con un superlativo terzo quarto. I gialloblù chiudono con cinque uomini in doppia cifra con le prove sopra le righe di Gallo, Potì, Thiam e Mehmedoviq. Discorso a parte merita Longobardi che proprio nel terzo parziale si è preso la squadra sulle spalle e ha suonato la carica per la rimonta e il sorpasso. Il match è equilibrato almeno fino al 6′ quando gli ospiti trovano la tripla di Vitale (5-15). Pozzuoli riesce a recuperare e a chiudere al 10′ sull’11-15. Nel secondo parziale Torrenova raggiunge il +16 al 18′ costringendo i gialloblù a chiamare il time out. I flegrei riescono a rosicchiare otto punti e a chiudere sul 28-36 a metà partita. Nel terzo quarto Pozzuoli sembra trasformata sul parquet. Parziale di 23-14 chiuso da una tripla di Gallo e sorpasso (51-50). I flegrei raggiungono anche il +8 con un canestro di scaltrezza di Longobardi (61-53 al 31′). I siciliani provano a recuperare con i puteolani che riescono a chiudere le maglie in difesa. Torrenova impatta al 36′ sul 66-66 e il match va avanti con pochi punti di scarto tra le due formazioni con i flegrei avanti. I liberi di Gallo e Potì consentono a Pozzuoli di provare a vincere (73-68 a 1’02” dalla sirena). Nel finale gli ospiti recuperano tre punti con i padroni di casa che fanno buona guardia e conquistano la vittoria. Finisce 73-71.

VIRTUS BAVA POZZUOLI-FIDELIA TORRENOVA 73-71

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Gaye, Murabito 3, Gallo 15, Potì 14, Cagnacci, Caresta 3, Longobardi 12, Thiam 15, Mehmedoviq 11, Sequani ne. All. Tagliaferri

FIDELIA TORRENOVA: Bolletta 2, Zucca 20, Tinsley 12, Saccone ne, Nuhanovic ne, Vitale 20, Perin ne, Bianco 5, Galipò 1, Farina, Zanetti 11. All. Bartocci

ARBITRI: Venturini – Cirinei

NOTE Parziali: 11-15, 28-36, 59-53. Tiri liberi: Pozzuoli 23/26 – Torrenova 11/14. Tiri da 3: Pozzuoli 6/19 – Torrenova 8/22. Rimbalzi: Pozzuoli 36 (Thiam 10) – Torrenova 33 (Zanetti 8).

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli