Marano, il consigliere regionale Di Fenza querela “L’Altra Notizia”. “Giornalismo fazioso, divulgate notizie false sul mio conto”

Nota stampa Pasquale Di Fenza.

Ci risiamo, ancora una volta la parte peggiore del sistema informativo locale, gestita da coloro che fanno un uso politico del giornalismo, continua a divulgare l’ennesima falsa e infondata notizia sul mio conto. Nell’articolo in questione (“Marano. La politica scalda i motori in vista delle elezioni comunali”) si parla della prossima tornata elettorale di Marano e si afferma che ci sarebbe stato un incontro tra il sottoscritto, l’ex Consigliere Comunale Pasquale Albano e l’ex Consigliere Regionale Biagio Iacolare. Si tratta di fatti e circostanze del tutto infondate. Non è assolutamente vero e intendo smentire categoricamente l’ennesima fake news scritta ad arte per screditare la mia persona. Purtroppo ancora una volta riscontro che sul territorio c’è una stampa iper politicizzata, di parte, faziosa e “intellettualmente disonesta” a differenza di qualche professionista, forse uno o due, che continuano ad esercitare il loro mestiere con grande professionalità. Lo stesso articolo, da quanto mi è stato riferito, sarebbe stato redatto da un attuale militante di una lista di estrema sinistra. Tale soggetto, spacciandosi per giornalista, ha l’abitudine di propagandare false informazioni. Voglio ricordare a questa persona, che non cito per non dargli immeritata pubblicità, che il giornalista è colui che è deputato a narrare fatti e circostanze vere (anche quando ci si riferisce a vicende di carattere politico) e che non patteggia per alcun partito politico, a meno che non lo dichiari espressamente. Cosa che il soggetto in questione non ha mai fatto. Mancano ancora tanti mesi alle prossime elezioni, sono davvero deluso e rammaricato. Come possiamo pensare di costruire un’alternativa in discontinuità rispetto al passato se si continuano ad utilizzare gli stessi metodi (vergognosi) di un tempo che mirano ad inquinare il nostro paese e a confondere l’elettorato? Stiamo lavorando per portare fuori Marano dal baratro, avviando interlocuzioni con le forze sane del territorio. E non lo faremo di certo con chi ha scritto pagine non proprio esaltanti della storia politica locale. Querelerò nelle prossime ore la testata giornalistica on-line (“L’Altra Notizia”) che ha diffuso tale articolo che ritengo diffamatorio e lesivo della mia immagine.