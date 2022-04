Marano, operai dell’ufficio tecnico andranno in forza al comando vigili. Maiello. “Costituiremo un servizio di emergenza”. La Cgil chiede chiarimenti

456 Visite

Gli operai dell’ufficio tecnico comunale passeranno alle dipendenze della polizia municipale. Nello specifico, come chiarito dal comandante Maiello, l’obiettivo è quello di creare un servizio di emergenza comunale, in modo che gli operai – su diretta segnalazione del comando vigili – possano intervenire tempestivamente sul territorio. “Possiamo tappare buche, aggiustare aiuole e giardini pubblici, ogni giorno con un carico di lavoro diverso”, spiega Maiello. Con una nota, già inviata al Comune, la Cgil locale ha richiesto chiarimenti all’ente cittadino e chiesto nel contempo di organizzare una riunione urgente sul tema. Per Maiello, interpellato dalla nostra testata, “si tratta di normali e legittimi spostamenti all’interno del municipio”.













