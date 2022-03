MARANO, IL CASO VIA NICOLOSI: LA STRADA E’ ORMAI RIDOTTA A GRUVIERA. C’ERA UN BANDO, MA L’UFFICIO TECNICO TACE

1.011 Visite

Gentile direttore, via Nicolosi ormai non è più una strada. E’ così da tempo immemore e le ditte chiamate dal Comune per i rappezzi di rito qui non si sono mai viste. Stesso dicasi per via Arbusto, dove nessun intervento è stato attuato. Ma non erano stati stanziati fondi per manutenzione stradale e luci?

Lettera firmata.

Il caso di via Nicolosi è inquietante, come la storia dei sanpietrini verosimilmente rubati e mai rimessi di via IV Novembre. Per via Nicolosi, i tecnici comunali – mesi fa – parlarono di una gara in corso d’opera. Da allora nulla si è più saputo.













