Nazionale, per il dopo Mancini spunta anche il nome di Cannavaro

Roberto Mancini va verso le dimissioni. La decisione sembra essere ormai presa, ma il presidente della Figc Gabriele Gravina sta cercando in tutti i modi di fargli cambiare idea. Il tecnico dovrebbe comunque guidare la squadra fino alla partita con la Turchia di martedì per poi salutare il gruppo e la Nazionale. È già iniziata la caccia al sostituto e in pole ci sarebbe Fabio Cannavaro con Marcello Lippi come direttore tecnico, ma attenzione anche ad Andrea Pirlo, come riporta il nostro inviato Simone Malagutti. In lizza anche Stefano Pioli e Claudio Ranieri che sono stati sondati.













