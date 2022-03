Giugliano, “Occhio ai bambini”: visite oculistiche gratuite per i giovanissimi allievi dell’ottavo circolo

139 Visite

L’iniziativa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha coinvolto circa

120 bambini delle prime elementari

Giugliano, 25 marzo 2022 – Visite oculistiche gratuite per i bambini di prima

elementare dell’ottavo circolo didattico di Giugliano in via Signorelli a Patria. Ieri e

oggi il progetto “Occhio ai Bambini” ha coinvolto circa 120 giovanissimi alunni che,

diligentemente, hanno atteso il proprio turno per sottoporsi ad una visita completa

effettuata dagli specialisti del Santobono su iniziativa dell’Unione Italiana dei Ciechi

e degli Ipovedenti rappresentata dalla responsabile dell’area di Napoli Nord Anna

Pennacchio.

“Un’opera di prevenzione importante – come sottolineato dal sindaco Nicola Pirozzi

– che attraverso un ambiente accogliente ed un personale esperto nel dialogare

con i bambini permette di poter dare preziose indicazioni alle famiglie sulla salute

dei nostri piccoli studenti”.

Con il primo cittadino, in compagnia della nuova dirigente scolastica dell’ottavo

circolo didattico Rosaria Perillo, anche l’assessore Rachele

Smarrazzo. L’iniziativa è stata svolta su due giorni ma i presenti, convenendo sulla

bontà del progetto, si sono ripromessi di ripeterla anche per altri istituti scolastici del

territorio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS