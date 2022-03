MARANO, AGGIORNAMENTI: ATTIVATE DUE POMPE. LA DITTA CHE HA ESEGUITO I LAVORI: ORA SI ATTENDE IL RIEMPIMENTO DELLE VASCHE, L’ACQUA TORNERA’ NELLE PROSSIME ORE

565 Visite

Aggiornamento Marano dall’impianto idrico di San Rocco. Sono state attivate due pompe. Ora si attende il riempimento delle vasche di accumulo. L’acqua tornerà nelle case nell’arco di qualche ora, ma verosimilmente arriverà in nottata. E’ questo quanto comunicatoci dalla ditta che ha eseguito i lavori e che domani attiverà anche la terza pompa. La terza non poteva essere attivata oggi per una questione prettamente tecnica: si correva il rischio di bruciare le altre due pompe. Ringraziamo l’azienda Game impianti srl per la collaborazione mostrata, mentre il Comune continua Ia rimanere in silenzio su tutta la linea.













