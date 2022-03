Giugliano, domani l’anticipo con la Vis Artena. Ferraro: “Siamo carichi, ma non sarà una passeggiata”

105 Visite

Al termine della rifinitura odierna sono arrivate le parole del mister Giovanni Ferraro, che ha così presentato la sfida di domani contro il Vis Artena. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sono state due settimane molto positive e serene. La squadra ha ripreso energie fisiche e mentali, i ragazzi stanno bene, siamo pronti per questo rush finale. Il gruppo ha staccato un po’ la spina mentalmente, per poi tornare a lavorare con concentrazione e voglia. Capiamo il momento e sappiamo cosa ci stiamo giocando. Mancano due mesi al termine di questo campionato, lavoriamo da agosto per raggiungere un qualcosa di storico per tutti. Pensare al futuro però è superfluo e controproducente. Noi dobbiamo pensare al presente, partita dopo partita, perché il nostro futuro passa dal nostro presente.

L’allenatore ha poi continuato: “Ci aspettano dieci gare complesse, ognuna per ragioni diverse. Tutte le squadre si stanno giocando qualcosa di importante come noi. Il nostro obiettivo, come sempre, è pensare a ciò che ci compete e a ciò che vogliamo ottenere. Noi stessi dobbiamo essere la nostra forza. L’Artena è una squadra forte, con valori importanti. Calciatori che conoscono bene questa categoria e non solo, allenati da un ottimo tecnico. Per tutti è una grande motivazione giocare contro di noi, dovremo essere pronti a dare il massimo. Mancherà ancora Scaringella”.













