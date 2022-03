Caivano, nella notte un ordigno danneggia parte del cancello della chiesa di don Patriciello

177 Visite

Nel cuore della notte, intorno alle ore 4, un forte boato. Un’esplosione davanti al cancello della chiesa del Parco Verde di Caivano. Padre Maurizio Patriciello non dorme qui. Ma lui è il parroco di quella chiesa. Anche il comandante della polizia municipale di Arzano, Biagio Chiariello, è stato minacciato di morte e oggi vive sotto protezione dello Stato. Per i carabinieri si tratta di un petardo che ha danneggiato parte del cancello pedonale dell’ingresso al cortile. Indagini in corso.













