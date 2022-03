L’Aktis nella tana della Florentia: sabato i biancazzurri sfidano la Rari Nantes

69 Visite

L’Aktis Acquachiara, reduce dall’importante successo nello scorso weekend, fa visita alla Rari Nantes Florentia (start h. 18), blasonato club tra i più titolati d’Italia ed oggi in piena zona playoff promozione.

Storicamente la piscina Nannini è risultata sempre ostica per i biancazzurri che, nel corso degli anni in cui hanno militato nel massimo campionato, in poche occasioni hanno espugnato la vasca gigliata. Ma il morale dei partenopei è alto, altissimo dopo una prestazione magistrale contro la Rari Nantes Sori che ha permesso di abbandonare l’ultimo posto in classifica portandosi a sole quattro lunghezze dalla zona salvezza diretta.

All’andata terminò 9-3 per i toscani.

“E’ stata una settimana impegnativa – spiega Walter Fasano, tecnico dell’Aktis – Diversi giocatori importanti sono influenzati e saranno in dubbio fino all’ultimo. Fortunatamente si tratta solo di semplice stato influenzale visto che tutti i tamponi sono risultati negativi ma comunque abbiamo avuto difficoltà ad allenarci al meglio. Sappiamo di affrontare una delle squadre più forti del nostro girone che ha giocatori di tutto rispetto; però andremo a Firenze per fare la nostra partita pur sapendo che siamo chiamati ad una partita difficilissima”.

