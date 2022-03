Choc ad Arzano: manifesti funebri con minacce di morte al comandante dei vigili Chiariello

265 Visite

Il manifesto, con tanto di foto del comandante, reca la scritta: “Il 10 marzo è deceduto il signor Biagio Chiariello: Colonnello qui siamo ad Arzano, no a Frattamaggiore, qui il casino non ci piace”. La stessa frase fu rivolta al comandante da un parente del boss Giuseppe Monfregolo durante un’operazione di censimento volta allo sgombero di abusivi al rione della 167, fortino dell’omonimo clan. Non si tratta – e non si trattava neanche allora – della prima minaccia di morte al comandante Biagio Chiariello, impegnato da tempo al ripristino della legalità nella zona della 167.













