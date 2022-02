A Napoli, l’Aktis sfida la Muri Antichi Catania

67 Visite

L’anno scorso la sfida con i Muri Antichi Catania significò qualificazione ai playoff promozione per i biancazzurri dell’Aktis Acquachiara; quest’anno gli etnei tornano a far visita ai napoletani in una stagione, però, dagli obiettivi e dalle ambizioni diverse.

La formazione acquachiarina, con il roster più giovane dell’intero campionato, è in piena lotta salvezza ma, seppur provenga da due sconfitte consecutive dopo la ripresa della Regular Season le prestazioni della rosa sono più che buone ed in crescendo.

Prova ne sono le ultime uscite contro CUS Palermo e Canottieri Napoli

“La Muri Antichi è una squadra forte di cui conosciamo perfettamente i punti di forza – spiega coach Walter Fasano – I siciliani, d’altronde, gravitano nelle zone alte della classifica e lottano per un posto nei playoff. Noi, seppur reduci da buone prestazioni contro Palermo e Canottieri non abbiamo raccolto punti ma cerchiamo di proseguire su questa scia, giocando come stiamo facendo. Contro gli isolani servirà concentrazione”.

Fischio d’inizio previsto per le ore 16:00 presso la Piscina Scandone di Napoli













