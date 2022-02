Spaccio stupefacenti, blitz della polizia in un appartamento di Marano: arrestati mamma e figlio

167 Visite

Gli agenti della polizia del commissariato di Giugliano sono intervenuti ieri in via Parrocchia, nell’ambito di un’operazione anti spaccio di stupefacenti, e hanno arrestato due persone, madre e figlio, entrambi con precedenti, così come altri familiari che da anni – secondo gli inquirenti – gestiscono in casa una piccola piazza di spaccio. Sequestrati 200 grammi di cocaina e 1500 euro in contanti. I due fermati sono stati condotti in carcere e sono in attesa dell’udienza di convalida.













