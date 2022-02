Gb, Johnson annuncia lo stop dell’isolamento per i contagiati

106 Visite

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato la fine delle restrizioni anti-Covid in Inghilterra a partire dal 24 febbraio, tra cui l’obbligo di autoisolamento in caso di positività al virus e lo stop ai test di massa gratuiti a partire dal 1 aprile. Una strategia ribattezzata “Convivere con il covid” (“Living with Covid”). L’obbligo di quarantena per legge in caso di positività, di contatto con un positivo o di sottoporsi a un test termina giovedì 24 febbraio, anche se le persone saranno invitate a fare così fino ad aprile. Poi sarà una questione di “scelta personale”. “Fino al 1 aprile avviseremo ancora le persone che sono positive di stare a casa. Ma dopo incoraggeremo le persone con i sintomi di Covid-19 a esercitare una responsabilità personale. Nello stesso modo in cui incoraggiamo le persone che hanno l’influenza di essere rispettosi verso gli altri”, ha affermato il premier britannico. “Da oggi revochiamo le guide per il personale e gli studenti in molti servizi educativi e dell’infanzia di sottoporsi due volte a settimana al test per asintomatici. E dal 1 aprile, quando l’inverno sarà passato e la diffusione del virus sarà meno facile, metteremo fine ai test gratuiti per sintomatici e asintomatici per i cittadini”, ha annunciato.













