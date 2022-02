Il Giugliano non va oltre il pari con l’Arzachena

132 Visite

Giugliano fermato (1-1) sul campo dell’Arzachena. La capolista passa in vantaggio in avvio di ripresa con il solito Cerone, che trasforma un calcio di rigore decretato dal signor Gangi. La reazione dei sardi, tuttavia, non si fa attendere. Gli uomini di Nappi, dopo nove minuti, pervengono al pareggio con Belotti, che mette alle spalle di Baietti con un bolide dai venti metri. Gara combattuta e ben giocata dai padroni di casa, che in diverse occasioni riescono ad impensierire la difesa gialloblu.













