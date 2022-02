Marano, venerdì sopralluogo istituzionale al bosco della Salandra

125 Visite

L’On. Andrea Caso (M5S) dichiara: “Venerdì 11 febbraio alle ore 11.00 sarò in compagnia dei rappresentanti delle istituzioni locali di Marano in visita al Bosco della Salandra, un luogo meraviglioso e ricco di storia situato nel nostro territorio ma che versa purtroppo in condizioni pessime a causa degli scarichi abusivi di rifiuti speciali e non solo. Grazie al lavoro di alcuni volontari il luogo è stato parzialmente ripulito, ma è chiaro che non devono e non possono essere solo dei privati cittadini a curarsi delle bellezze storiche e paesaggistiche che racchiude questo luogo, le istituzioni devono fare la propria parte. Ed è per questo che in compagnia dei commissari comunali di Marano e del Comandante della Polizia Municipale, venerdì riaccenderemo i riflettori su questo polmone verde ricco di testimonianze storiche datate a partire dal 1500 a.C. sino al Risorgimento. L’appuntamento è fissato per le ore 11.00 presso la Masseria di Foragnano. Questo sarà solo un primo sopralluogo istituzionale, seguiranno eventi aperti a tutta la cittadinanza. La stampa è invitata a partecipare”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS