Napoli, pugni al vigile del fuoco che avrebbe dovuto salvarlo

209 Visite

Arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale: 42enne napoletano si era barricato nella sua camera dalla notte precedente e non dava più segni di vita. Sua madre ha chiamato i carabinieri. Quando sono stati allertati anche i vigili del fuoco, l’uomo si è ripreso e in evidente stato di alterazione psicofisica ha colpito uno di loro con uno schiaffo al volto. Bloccato, arrestato e poi tradotto al carcere di Poggioreale. Per il pompiere, 5 giorni di prognosi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS