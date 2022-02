San Giorgio. Vaccinazioni pediatriche presso l’hub senza prenotazione

129 Visite

Al via il 2 febbraio le somministrazioni di vaccino ai bambini fra i 5 e gli 11 anni, presso l’hub vaccinale in via Mazzini. Da domani cambia la sede, che si sposta quindi dalla Asl in via Marconi e le modalità di somministrazione. Non sarà infatti più necessario prenotarsi presso il proprio pediatra, ma il tutto si svolgerà in modalità open day, ovvero senza prenotazione.

Ad inoculare le dosi di vaccino anticovid saranno i sei pediatri di San Giorgio a Cremano, ogni MERCOLEDI’ dalle 14.00 alle 20.00 (ultima accettazione alle 18.00) e ogni SABATO dalle 9.00 alle 14.00 (ultima accettazione alle 12.00). Basterà quindi raggiungere il centro vaccinale ed attendere il proprio turno in base all’ordine di arrivo. I volontari della Protezione Civile gestiranno il flusso di persone, garantendo ordine e facilità di accesso.

I dati attuali della campagna vaccinale pediatrica sono incoraggianti nel Distretto 54; segnale, interpretato dagli stessi pediatri, che i genitori si affidano alla scienza e alla medicina per proteggere i propri figli dal virus. Convinti, tanto che insieme all’amministrazione guidata dal Sindaco Giorgio Zinno, i medici hanno improntato una campagna di sensibilizzazione, il cui slogan è: “Proteggi tuo figlio, vaccinalo!”. Attraverso manifesti e locandine che saranno affissi in città e negli studi medici si è condivisa la volontà comune di proteggere i più piccoli dal virus attraverso il vaccino, strumento al momento più efficace sicuro.

“I volti e le parole dei pediatri di famiglia sono immagine di esperienza e sicurezza per tutti i genitori – spiega il Sindaco Giorgio Zinno. Ringrazio i medici per aver condiviso questa campagna di sensibilizzazione mettendoci la faccia, con l’obiettivo di restituire ai nostri bambini un presente fatto di normalità e un futuro ricco di speranza”

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti