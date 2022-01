Melito, cani in gabbia in pessime condizioni: liberati da vigili, carabinieri e volontari

201 Visite

A Melito, gli agenti della polizia municipale in collaborazione con i carabinieri hanno liberato tre cani ingabbiati e in pessime condizioni. A supportare le operazioni gli operatori dell’Asl e dell’associazione Ampa. Erano rinchiusi in una gabbia situata negli spazi antistanti al rione 2019 di via Lussemburgo.

A segnalare il caso la Protezione animali. Il manufatto sarà ora abbattuto. Il sindaco Mottola ringrazia gli operatori e i volontari per l’impegno profuso.













