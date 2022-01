Pomigliano d’Arco: pusher al dettaglio. Carabinieri arrestano 18enne

48 Visite

A Pomigliano d’Arco i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti Gabriel Vanzanella, 18enne di castello di cisterna già noto alle forze dell’ordine.

I militari lo hanno sorpreso a via Tobagi mentre cedeva una dose ad un cliente, poi segnalato alla prefettura.

Bloccato, è stato perquisito. Nelle sue tasche pochi grammi di droga ma di diverse specialità pronte per essere vendute soddisfacendo le varie “necessità” a seconda dell’avventore. Sequestrate, infatti, alcune dosi di crack, hashish, marijuana e cocaina. Stessa sorte per i 200 euro che il 18enne possedeva perché ritenuti provento del reato.

L’arrestato è in attesa di giudizio.













