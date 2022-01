231 giovani under 40 morti in Italia dopo il vaccino, per lo Stato di nessuna correlazione. Un’inchiesta cerca di far luce su quei decessi

276 Visite

La campagna vaccinale per i giovani italiani inizia subito con il botto. Infatti non si fa in tempo a levare le tende che in meno di 3 giorni, dal 8 giugno al 11 giugno, muoiono subito 3 partecipanti tutti e tre giovanissimi. Il primo è Lorenzo Guidi 21 anni di Castiglion della Pescaia obbligato alla vaccinazione per praticare la facoltà d’infermieristica. Decede l’8 giugno appena vaccinato Pfizer come riferirà il padre all’associazione medicinainpiccoledosi.it. Silenzio totale della stampa, il caso passa completamente in cavalleria.

Non passano nemmeno 2 giorni, ed il 10 Giugno arriva il secondo caso. E’ Camilla Canepa di 18 anni di Sestri Levante che muore all’ospedale di Genova:

Camilla è una ragazza giovane, bella e scoppia di salute, ma fatta la prima dose inizia da subito a stare malissimo, si reca in ospedale ma viene rimandata a casa. Torna a casa e la situazione precipita, la metà del volto si paralizza e iniziano ad apparire strani ematomi sulla sua pelle, non riesce più a camminare e gli fa malissimo la testa. Torna in ospedale e muore dopo cinque giorni di agonia tra atroci sofferenze. Vedete quando si dice le morti improvvise ci sono sempre state è vero ma fino al 2020 quando qualche giovane moriva di morte improvvisa gli si fermava il cuore e morivano sul colpo non erano vittime di incredibili sofferenze e lunghi giorni di ospedale come le vittime della vaccinazione.

Ora fermiamoci un’attimo a riflettere, al 10 giugno la vaccinazione non era iniziato nemmeno da una settimana ,non si era vaccinato nemmeno 0,1 di quella fascia di età e già c’erano due morti.

In una nazione efficiente con politici non corrotti e giornali indipendenti non si sarebbe parlato altro che di Camilla Canepa. Ci sarebbero state trasmissioni ,approfondimenti, dirette da fuori l’ospedale a raccontare l’incredibile storia dell’eroina tradita dallo stato nel quale aveva riposto la sua fiducia. Le forze dell’ordine, vista la solerzia con la quale chiedono il greenpass alle vecchiette sull’autobus, si sarebbero recati immediatamente all’hub vaccinale e si sarebbero caricati tutti dal medico vaccinatorie alla segretaria passando per la donna delle pulizie ed invece? Silenzio totale.

Come se non fosse accaduto nulla. Il problema però è che la ragazza aveva partecipato agli Open Day della regione Liguria dove avevano partecipato migliaia di ragazzi e la voce correva forte in tutta la regione, quindi non si poteva fare gli gnorri come il primo caso che era passato in cavalleria. Pertanto Repubblica, suo malgrado, è costretta di pubblicare un mezzo trafiletto nell’edizione locale, mica su quella nazionale! Sull’edizione nazionale lo spazio per questa “secondaria” notizia era occupato dall’articolo sul capo dei novax redento che dopo aver avuto il covid prometteva di vaccinare pure il cane. La perizia che sancirà definitivamente il legame con il vaccino arriverà solo il 10 Ottobre dopo una forte insistenza della famiglia. Una perizia che in condizioni normali si sarebbe fatta in 10 giorni. Il medico alla fine dichiarerà che in 25 anni di attività non aveva mai visto un emorragia celebrale cosi grande. Ma state tranquilli non c’è da pensare male è solo una coincidenza che appena iniziato già in due siano caduti.

Non passano nemmeno 24 ore e l’11 di Giugno e da Cosenza arriva la notizia di Alessia Reda di 24 anni. La ragazza in questo caso aveva ricevuto il trattamento sanitario moderna da due settimane, ma ovviamente anche in questo caso nessuna correlazione.

Ora arrivati a questo punto capite bene che in una nazione normale, priva di qualsiasi dittatura sanitaria, 2 già erano troppi a tre sarebbe scoppiato il putiferio e invece?

“VENGHINO SIGNORI VENGHINO, c’è posto per tutti e non c’è nulla di cui preoccuparsi, il sacro siero è più sicuro di un aspirina e muore solo una persona su 10 miliardi di vaccinazioni e solo in Nuova Zelanda ( Burioni sic). Da noi ne sono morte già tre su 20.000 inoculazioni ma è stato solo uno sfortunatissimo caso e i ragazzi poi erano gravemente malati VENGHINO SIGNORI VENGHINO!”

Non si arriva nemmeno a fine Giugno e muoiono a pochi giorni dalla vaccinazione sperimentale altri 5 ragazzi : Martina Cattorio 23 infermiera. Angela Carnevale 35 insegnante. Shirad Shehk immigrata di colore sposata con un uomo Italiano. Lorenzo Scorteccia 24 anni di Terni 10 giorni dopo il Pfizer . Giordano Fiori 39 di Ancona 3 giorni dopo il Pfizer.

A questi 9 vanno aggiunti gli altri 11 casi di giovani deceduti prima di Giugno ma che si erano sottoposti alla vaccinazione perchè appartenenti a personale sanitario, scolastico e militare. Tra questi altre tre povere giovanissimi insegnanti: Francesca Tuscano, Ilaria Pappa e Zelia Guzzo. Ora qua apro una piccola parentesi, per rendersi conto della letalità del siero basta vedere quanti sono i giovani caduti appartenenti a categorie obbligate da subito alla vaccinazione come insegnanti, militari e sanitari. Un’autentica strage di maestre, infermieri, dottori, carabinieri operatori di case di riposo. Guarda caso su oltre 400 casi analizzati non c’era uno che prendeva il reddito di cittadinanza. Ma tranquilli è non c’è correlazione è solo un caso che muoiano gli appartenenti alle categorie obbligate.











Il mese di Giugno si chiude con 43 decessi totali, il doppio della media dei sei mesi precedenti, e di questi 20 che ne abbiamo in più di almeno 15 di loro si ha certezza che si fossero vaccinati di recente, ma tranquilli signori non c’è nulla da temere…

Cosi la campagna prosegue e i giovani continuano ad andarsi a vaccinare sotto ricatto per poter andare in vacanza senza rotture di coglioni, totalmente ignari che già più di 30 coetanei ci hanno lasciato le penne tra atroci sofferenze. Arrivati al due di luglio abbiamo subito un’altro decesso quello di Danilo D’argenio 22 anni di Salerno che muore durante il matrimonio del cugino per un’attacco di cuore davanti a tutti i commensali , si era vaccinato un mese prima con j&j.

Non passano nemmeno 10 giorni e abbiamo il caso di Davide Bristot 18 anni di Belluno. Anche lui inizia a stare malissimo subito dopo la seconda dose di Pfizer per poi morire una settimana dopo essere stato rimandato a casa dall’ospedale. Capito non un malore improvviso, ma una lenta agonia con sintomi che iniziano a comparire subito dopo la somministrazione e vanno avanti per giorni fino al decesso.

Chirstian Bottan 16 anni vaccinato il 20 luglio e deceduto una settimana dopo il trattamento mentre giocava a calcio con gli amici:

Uno dei casi più clamorosi del mese di Luglio è quello di Diego Laurendi e Angelo Tedesco. Due giovani si vaccinano e lo stesso giorno iniziano a stare male entrambi da subito. Corrono in ospedale con i medesimi sintomi di altri casi conclamati come quello di Zelia Guzzo e Camilla Canepa per morire entrambi pochi giorni dopo.I medici dell’ospedale escluderanno la correlazione con il vaccino ovviamente rifiutandosi a priori di fare l’autopsia e dichiarando che i loro casi non verranno nemmeno segnalati all’Aifa. Ma certo lor signori è chiaro che essendo ristoratori sia stata la pizza ad uccidere questi ragazzi cosa la facciamo a fare l’autopsia brutti complottisti che non siete altro. Quando ho letto questa storia ho dovuto stropicciarmi gli occhi e non riuscivo a crederci.

Ripeto non fidatevi di quello che vi dico, indagate, ci sono nomi e cognomi cercate le loro storie perchè solo vedendole con i vostri occhi potrete giungere alla verità.

Nel mese di luglio saranno 38 i casi totali e di 10 di loro si ha la certezza che avessero completato il ciclo vaccinale. Tra questi Emanuele Melillo 33 anni Napoli che morirà un malore mentre guida il pullman a Capri che causerà il ferimento di 25 persone ( a proposito anche gli incidenti sono aumentati del 20% ma pure questa è solo una coincidenza) Eleonora Ghigliazza 39, Alessia Pappagallo 25 ,Andrea Ghisleri 33, Federica D’innocenzo 27 e Elisa Tozzi 24.







Durante il mese di luglio si vaccinano in molti per poter partire per le vacanze senza rotture di coglioni e guarda caso nel mese di Agosto si arriva a 48 decessi che è il picco più alto di tutti gli 8 mesi precedenti. I casi più eclatanti sono quelli di Mattia Bugnerotto 31 anni di Asiago 24 ore dopo Pfizer, Alessandro Campo 25 anni anche lui dopo 24 ore e Andrea Aldrovandi 31 anni della provincia di Bologna 72 ore dopo l’inoculazione, e Andrea Aquilanti 22 anni , 15 giorni dopo la puntura.









Da metà Agosto tutti partono in vacanza fino alla metà di Settembre, le città sono vuote, le inoculazioni calano e guarda caso che coincidenza calano anche i decessi improvvisi infatti a Settembre i casi si abbassano a 24 e anche a Ottobre saranno 24.

E’ bene sottolineare che nei mesi di Settembre e Ottobre in molte regioni si ha un incremento delle vaccinazioni sui giovanissimi e guarda caso abbiamo subito delle morti improvvise anche tra questi .In questi due mesi sono quattro i giovanissimi a cadere tra cui una tredicenne di Lecce Majda El Azark va in coma subito dopo l’inoculazione e muore 26 giorni dopo, Arianna 14 anni sempre della provincia di Lecce, Giulia Lucenti 16 anni di Bastia 24 ore dopo Pfizer, e Rahmon Mosheur un’immigrato indiano di 14 anni a Venezia una settimana dopo con moderna.

Ora anche qua come negli altri casi, se entrate nel merito della storia anche questi ragazzi, a parte Giulia Lucenti che è morta nemmeno 24 ore dopo, gli altri hanno iniziato ad accusare sintomi pesantissimi subito dopo l’inoculazione. Sintomi cosi forti da farli andare all’ospedale e farsi ricoverare per poi morire giorni dopo. Ecco se voi andate a vedere le storie delle morti improvvise fino a Maggio non ne troverete uno che è morto cosi. Tutte le morti pre vaccino avvenivano per un malore improvviso, il cuore si fermava, da svegli o nel sonno e fine. Nei casi post vaccino abbiamo invece ragazzi che si iniziano a sentirsi male dopo l’inoculazione tutti i con i medesimi sintomi che li costringono al ricovero e che sono gli stessi sintomi che guarda caso vengono menzionati tra gli effetti indesiderati del farmaco. Non è una morta improvvisa ma un omicidio dove il killer ha lasciato una firma inconfondibile. A questo punto mi domando di quante morti per nessuna correlazione avete bisogno per capire che si c’è correlazione ed è evidente?

Nei mesi prima della vaccinazione i giovanissimi under 40 morivano molto raramente grosso modo 1,5 al mese da novembre in poi ormai stiamo tranquillamente sui 10 al mese di media. Ma tranquilli non c’è correlazione.

Sempre nel mese di Ottobre un caso che mi ha colpito molto è quello di Traian Calancea 24 anni di Trento, ragazzo sanissimo e sportivo di 24 anni che inizia a stare male subito dopo il Pfizer per morire poi improvvisamente 10 giorni dopo. Interessantissima per chi voglia approfondire l’argomento e capire come è che stanno le cose la testimonianza della mamma che racconta gli incredibili sforzi necessari per ottenere la perizia, perizia che è bene ricordare sarebbe stata assegnata d’ufficio se il ragazzo non si fosse vaccinato da pochissimi giorni. Ma tranquilli è tutto limpido e trasparente.

Ora se ci pensate queste notizie avrebbero fatto un audience pazzesco. In un momento come questo in cui non si parla altro che di vaccini e greenpass queste storie le avrebbero lette tutti e sarebbero state in prima pagina per mesi. L’audience porta denaro, moltissimo denaro e come mai decidono deliberatamente di rinunciarvi? Forse perchè Bigpharina li paga meglio? Non è complottismo ma semplicissima logica. Affermare che tutti questi ragazzi siano morti per una semplice coincidenza è pura follia e se al posto di parlare tutti i giorni dei no vax redenti si fosse dato spazio a queste notizie la gente non si sarebbe fatta vaccinare nemmeno sotto tortura altro che greenpass per l’aperitivo e il ristorante.

A questo punto della storia siamo al primo di Novembre ed abbiamo già 80 morti in eccedenza rispetto ai cinque mesi precedenti. In un paese normale abbiamo visto che la campagna vaccinale si sarebbe già conclusa a Giugno ed invece?

VENGHINO SIGNORI VENGHINO ACCORETE NUMEROSI, IL SACRO SIERO HA MENO EFFETTI COLLATERALI DI UN’ASPIRINA DA DOMANI SENZA LA BENEDIZIONE SARETE PRIVATI DI TUTTI I VOSTRI DIRITTI CHE FINO ALL’ALTRO IERI ERANO VOSTRI PER COSTITUZIONE E PER LAVORARE SARETE COSTRETTI A TRAPANARVI IL NASO OGNI 48 ORE, ACCORRETE PRIMA CHE FINISCANO TUTTE LE DOSI.

Cosi ad Ottobre i giovani presi dalla morsa di uno stato tiranno accorrono a vaccinarsi in massa e si arriva alla cifra record del 90% della popolazione vaccinata e cosa accade?

I morti tornano a salire vertiginosamente di nuovo, dopo il calo di settembre si ritorna a 43 decessi mensili. Questo dato è il numero definitivo che mette fine ad ogni discussione e polemica; Il tasso di morti improvvise è direttamente proporzionale al tasso di vaccinazione e nessuno potrà smentire questo risultato. Quando la gente va in vacanza diminuiscono i casi e quando torna a vaccinarsi tornano a crescere.

Ora rimettiamo insieme tutti i dati raccolti:

Le morti improvvise sono raddoppiate con l’inizio della vaccinazione Abbiamo visto come siano direttamente proporzionali al numero di inoculazioni I giovani muoiono a pochi giorni dopo la somministrazione o non più tardi di un mese dopo atroci sofferenze che iniziano subito dopo l’inoculazione. I giovani che muoiono hanno prima di morire gli stessi sintomi riscontrati nei sopravvissuti che hanno avuto reazioni avverse gravi e che sono anche dichiarate dalle case produttrici del farmaco. La stragrande maggioranza dei morti appartengono alle categorie obbligate alla vaccinazione. L’aumento del numero su base mensile di decessi degli under 20 è spaventoso.

Sei prove schiaccianti che convergono in unica direzione non è più un’opinione ma la matematica a stabilire quale è la verità:

Ora è evidente, se la matematica e la statistica non sono opinioni, che di questi 231 morti circa 122 sarebbero morti comunque come morivano anche prima ma per gli altri 109 in eccesso c’è un unico colpevole e le prove contro di lui sono schiaccianti. La vaccinazione obbligatoria ha causato la morte di 109 giovani sanissimi in soli 6 mesi. Un’autentico genocidio di massa.

Fonte: Il Polverone quotidiano.













