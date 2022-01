Covid e attività scolastica: dirigenti, insegnanti e personale ce la mettono tutta

112 Visite

Nonostante mille difficoltà e tanti problemi le scuole funzionano a pieno ritmo con qualche classe in DAD come vogliono le nuove guide del protocollo anticovid. In un clima caotico dove si fronteggiano due schieramenti i pro scuole aperte e i contrari alle scuole aperte, con tanto di decreti dei tribunali amministrativi, nel mentre il personale scolastico garantisce il diritto allo studio sancito dalla Costituzione. Un miracolo, questo, possibile grazie all’abnegazione di tutto il personale della scuola dai Dirigenti Scolastici, ai Docenti, al personale ATA che quotidianamente sfidando la paura, l’ansia per il virus che corre velocemente portano la loro opera agli alunni, nella consapevolezza che per la formazione del futuro cittadino c’è bisogno che le scuole siano aperte. Questi operatori dimenticati dalle autorità, mal pagati, spesso offesi anche dai genitori non battono ciglia e con grande sacrificio fanno la loro parte per la crescita socio-culturale del paese Italia. Questi servitori dello Stato sono i nuovi “Eroi” di un sistema che ha sempre visto la scuola come la cenerentola da poter trascurare. A queste persone va tutta la vicinanza e il rispetto perché sono il pilastro e il volano dell’Italia che vuole uscire da questa crisi sanitaria – economica attraverso una crescita culturale che faccia assaporare il vero valore della vita e del vivere.

Michele Izzo.













