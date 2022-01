Oggi è il Blue monday, il giorno più triste dell’anno

83 Visite

Il termine inglese Blue Monday (“lunedì triste“) indica un particolare giorno dell’anno, solitamente il terzo lunedì del mese di gennaio, ritenuto essere il giorno dell’anno più triste per gli abitanti dell’emisfero boreale. Oggi, per l’appunto, è il Blue monday.

L’idea del lunedì triste nasce all’inizio degli anni Duemila da Cliff Arnall, psicologo dell’Università di Cardiff, che riflette sulla possibile esistenza di un giorno particolarmente nefasto per l’umore degli esseri umani. E prova a elaborare una complessa equazione che individua il giorno più malinconico nel terzo lunedì di gennaio.

Perché? Perché in genere in quel giorno siamo nel culmine dell’inverno, piove, nevica e fa freddo, le vacanze natalizie sono ormai dimenticate e il ritmo di lavoro, quando devi recuperare il tempo perso durante le ferie, ti sopraffà senza tregua; in più tutti i buoni proposito che avevi espresso per l’anno nuovo si stanno dissolvendo. Un quadro in effetti piuttosto deprimente.

Dal punto di vista matematico il lavoro di Arnall non ottiene grande successo: la sua università prende le distanze spiegando che si tratta di pseudoscienza: le condizioni meteorologiche, ad esempio, non sono le stesse in tutto il mondo (di sicuro non le stesse di Cardiff, dove in effetti piove sempre), e in più atre ricerche dimostrano che la neve ha il potere di renderci felici. E in effetti non ha senso nemmeno teorizzare scientificamente che la morte dei buoni propositi avvenga il terzo lunedì di gennaio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS