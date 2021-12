Green pass, la validità scende a 6 mesi

185 Visite

Riduzione della durata del green pass a 6 mesi dall’1 febbraio e mascherine all’aperto in tutta Italia. Obbligo di mascherine Ffp2 in cinema, teatri, eventi sportivi e mezzi pubblici. Super green pass fino a 31 gennaio per ristoranti anche al banco e riduzione del tempo tra seconda e terza dose da 5 a 4 mesi. Questa alcune delle decisioni assunte dalla cabina di regia a Palazzo Chigi tra le forze di maggioranza e il premier Mario Draghi per contrastare la variante Omicron, che in Italia rappresenta ormai il 28,2% dei contagi registrati. Dunque più di uno su quattro.













