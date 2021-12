Scuola, alla Mauriello di Melito bambini protagonisti delle rappresentazioni natalizie

134 Visite

I giorni 20, 21 e 22 dicembre 2021, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Tenente Luigi Mauriello” di Melito di Napoli, si sono esibiti in alcune rappresentazioni natalizie per salutare i genitori e augurare loro buon Natale così come erano abituati prima che la pandemia sconvolgesse il nostro modo di vivere. L’iniziativa, che rientra tra gli eventi in forma statica con posti a sedere, contemplata nell’Ordinanza n. 28 del 19/12/2021 , è stata fortemente voluta dalla Dirigente scolastica, Dott.ssa Giovanna De Vita ed è stata resa possibile grazie alla collaborazione del personale scolastico e dei genitori tutti, i quali hanno rispettato in maniera rigorosa le regole imposte dai protocolli. Il controllo dei Green pass, l’igienizzazione dei posti a sedere, la sanificazione degli ambienti ad ogni ingresso, l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione e il rispetto del distanziamento hanno permesso di svolgere l’evento in modo sereno e senza alcun rischio per i partecipanti. L’iniziativa proposta, secondo la Dirigente, ha concesso agli alunni di essere protagonisti di un momento gioioso in un periodo che ha già tolto tanto, soprattutto ai bambini, ed ha dimostrato che con il rispetto rigoroso delle regole da parte di tutti si può ancora rivivere qualche attimo di normalità e di condivisione.













