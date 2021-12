Pallanuoto, focolaio Covid: rinviata Aktis Acquachiara-Canottieri

86 Visite

In seguito ai controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per il rischio di contagio di Covid-19” e dopo aver riscontrato quattro positività relative ad atleti del gruppo squadra, espletando le procedure necessarie ed avendo effettuato richiesta ufficiale, la Federazione Italiana Nuoto ha disposto il rinvio della partita tra Aktis Acquachiara e Canottieri Napoli, in programma Sabato 18 Dicembre 2021, a data da destinarsi.

