Buoni spesa a Marano, i commissari (con calma) hanno deliberato l’atto di indirizzo. Siamo al primo passo…

I commissari straordinari, con estrema calma, ci stanno arrivando: nella giornata di oggi hanno deliberato la proposta di misure di sostegno alimentari (il cosiddetto bonus spesa o buono alimentare). Attenzione, lettori, siamo all’atto di indirizzo politico cui dovrà far seguito l’avviso pubblico che darà la possibilità ai cittadini di poter partecipare. I buoni vanno dai 160 ai 400 euro e possono essere assegnati solo a chi non percepisce alcun altra misura di sostegno (reddito) pubblico (reddito cittadinanza non superiore ai 700 euro) e chi ha avuto un’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa a causa della pandemia. L’Isee non deve superare i 6 mila 695 euro.













