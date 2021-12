L’albero crollato al Titanic: il bilancio dei danni. Sul posto vigili e tecnici di Napoli

68 Visite

Al Titanic, nella zona al confine tra Mugnano, Napoli e Marano, sono giunti anche i vigili del fuoco e i tecnici del Comune di Napoli. Il bilancio è di due auto distrutte, una delle quali era stata parcheggiata poco prima da una persona che si era recata in tabaccheria, e un palo della pubblica illuminazione. Parte dell’albero non ancora crollata, ma a rischio caduta, dovrà essere rimossa. Il peso dei rami ha provocato il crollo. Solo per puro caso non ci sono stati feriti.













Commenti

