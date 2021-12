61 Visite

Natale a Mugnano 2021, si parte l’8 dicembre con il calendario di eventi. Il primo appuntamento è per domani mattina, nello stadio comunale Vallefuoco, con il Memorial intitolato a Maradona. A sfidarsi sul campo in un’amichevole la squadra di tifosi ed ex glorie del Napoli contro la Unit main sponsor dell’evento. “Ci auguriamo che questo possa essere il Natale della rinascita – spiega l’assessore al ramo Luisa Zincarelli – del momento in cui i mugnanesi si riapproprino degli spazi della propria città: gli eventi natalizi infatti non si concentreranno in un solo punto, bensì sarà coinvolto l’intero territorio. Un modo per abbracciare virtualmente e far respirare la magia del natale a tutti, nel pieno rispetto delle normative anti covid”. Si continua il pomeriggio, presso la nostra nuova pista di pattinaggio nel parcheggio all’interno del centro commerciale Mugnano, dove sarà allestito dalla Proloco un trono dove sarà possibile per i bimbi scattarsi una foto con Babbo Natale. “Dopo quasi due anni di stop – sottolinea il sindaco Luigi Sarnataro – torniamo finalmente a vivere in città un Natale ricco di iniziative. Questo è possibile soprattutto grazie ad una capillare campagna di vaccinazione che ci sta consentendo di tornare piano piano alla normalità. Ringrazio tutte le associazioni che insieme a noi hanno stilato un ricco programma di eventi che accompagneranno i nostri concittadini in tutte le festività natalizie”.













