BACOLI, VIGILI STAGIONALI, IL MINISTERO: NON POTEVANO ESSERE ASSUNTI

La Commissione ministeriale per gli enti in dissesto (COSFEL) ha segnalato – determina n. 115 del 6 ottobre – “alla Procura della Corte dei Conti che l’Ente – il nostro Comune – ha sottoscritto n. 6 contratti stagionali per agente di Polizia municipale senza la preventiva necessaria autorizzazione della Commissione”.