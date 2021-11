MARANO, PROIETTILI TROVATI IN MUNICIPIO: ATTO INTIMIDATORIO?

847 Visite

Presunto atto intimidatorio al Comune di Marano. In municipio, ma si attende la conferma ufficiale, sarebbero stati ritrovati stamani alcuni proiettili. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia, che stanno eseguendo le indagini di rito. L’ente cittadino è da oltre cinque mesi retto da una triade commissariale, insediatasi dopo lo scioglimento per camorra della giunta guidata da Rodolfo Visconti. I commissari non hanno rilasciato, al momento, alcun commento sull’accaduto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS