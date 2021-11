Marano, il giallo dei 3 proiettili trovati in municipio. C’è un messaggio rivolto a una persona, ma il nome è al momento top secret

1.102 Visite

Sono tre i proiettili calibro 9×21 trovati stamani all’ingresso della sede municipale. Sono stati trovati da un cittadino che ha segnalato il ritrovamento a un dipendente dell’ente comunale. I fatti intorno alle 7,30 di mattina. Indagano i carabinieri di Marano (e non solo). Nella busta contenente i proiettili è stato trovato anche un messaggio, indirizzato a un soggetto esterno al municipio il cui nome però è al momento coperto dal segreto. I carabinieri sarebbero già sulla buona strada. Stupisce, ad ogni modo, che qualcuno voglia minacciare i commissari. Ma per quale ragione, visto che al momento quasi nulla è stato fatto per reprimere le illegalità ataviche del territorio? Per ora i commissari si sono occupati di poche cose, prevalentemente di aspetti interni al municipio. C’è la camorra dietro tutto ciò? Sembra strano che la criminalità organizzata, se anche fosse interessata a qualcosa, attiri sul Comune simili attenzioni? E’ qualche manovra orchestrata dall’interno? E’ legata a qualche decisione che ha scontentato qualche dipendente? O è un messaggio per qualcuno, sovraordinato o altri, che dovranno arrivare a breve?













